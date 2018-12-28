Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
Рецензия на фильм «Хроники хищных городов»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Жители многоэтажки в Ахунах встретят Новый год в тепле
В Пензенской области планируют открыть новые отделения РГО
Пензенский Россельхознадзор провел в 2018 году почти 1700 проверок
Белозерцев: На новогодних елках не должно быть пиротехники
Что подешевело и подорожало в Пензе за год? ИНФОГРАФИКА
Куда сходить в новогодние каникулы. Афиша мероприятий в Пензе
Мороз крепчает. Пензячка осталась с разбитым окном после чистки сосулек
Пензенские школьники собрали более 50000 отработанных батареек
Перед Новым годом 8 новых автобусов поступило в пензенские школы
Журналиста ИА «Пенза-Пресс» наградили премией губернатора

В аграрном университете Пензы появится своя ветеринарная поликлиника (видео)

28 декабря в 19:59 178 просмотров
, в марте 2018-го после ряда исследований у животного обнаружили проблемы с репродуктивной системой. Тогда же пензенские специалисты с помощью уникального российского робота-хирурга провели операцию по лечению бесплодия. Спустя несколько месяцев Роза выносила и родила шесть поросят. Сейчас состояние здоровья свиньи уже не вызывает опасений и даже радует ветеринаров.

" data-title="В аграрном университете Пензы появится своя ветеринарная поликлиника — Пенза-пресс, рунет за день">

В преддверии Нового года знаменитая на всю страну свинка Роза — вновь в центре внимания. Напомним, в марте 2018-го после ряда исследований у животного обнаружили проблемы с репродуктивной системой. Тогда же пензенские специалисты с помощью уникального российского робота-хирурга провели операцию по лечению бесплодия. Спустя несколько месяцев Роза выносила и родила шесть поросят. Сейчас состояние здоровья свиньи уже не вызывает опасений и даже радует ветеринаров.

Поздравить Розу с наступающим праздником спешили многочисленные гости. Давно забывшую про операцию и восстановившуюся после беременности хрюшку некоторые не узнали — дама с характером значительно подросла. Ее вес сейчас составляет около 190 килограммов. Специалисты признаются, аппетит у животного отменный. А еще отмечают, что, скорее всего, любительница сладкого вновь в интересном положении.

«У нее отличное состояние здоровья. Еще не проверяли, но могу сказать, что она второй раз беременна», — рассказал заведующий кафедрой Пензенского государственного аграрного университета Геннадий Боряев.

Первая беременность Розы закончилась в конце сентября. Роды у животного, перенесшего серьезную операцию по лечению бесплодия, прошли успешно. На свет появились шесть поросят: пять сыночков и лапочка-дочка.

«Они себя хорошо чувствует, мы брали анализы, взвешивали, здоровье отменное. Кушают, играют, резвятся, характер у каждого свой. Один очень боевой, когда Роза их кормила, он выбрал лучшее место, разогнал остальных», — рассказала заведующая лабораторией Пензенского государственного аграрного университета Елена Здоровьева.

За тем, как живет знаменитая свинка Роза, ежедневно следят будущие студенты-ветеринары Пензенского государственного аграрного университета. Пока для них эта площадка — лучшая практика. Однако уже в 2019 у студентов появится больше возможностей — своя собственная ветеринарная клиника.

«Студентов нужно учить на современном оборудовании для того, чтобы они знали и умели делать операции. Поэтому отгородим площадку для наблюдения. Кроме того, планируем вывести видеокамеры, чтобы они наблюдали за процессом операции из лекционных аудиторий», — рассказал ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев.

В помещении, площадь которого составляет 300 квадратных метров, разместят операционную, смотровую и помывочную. Там будет и лекционный класс.

Открыть современную площадку для практической работы студентов планируют в марте. Тогда же ожидают прибавления и от свинки Розы, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...