Жители многоэтажки в Ахунах встретят Новый год в тепле (видео)

Несколько лет до этого жильцы каждую зиму буквально мерзли в своих квартирах. Источником теплоснабжения для дома был санаторий имени Володарского. Но его оборудование давно пришло в негодность, и руководство грозило прекратить подавать горячую воду и отапливать дома. В конце октября в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило сообщение с просьбой разобраться в ситуации.

Ответные действия властей не заставили себя долго ждать. В ноябре началось строительство. Как и было запланировано, работы завершились до 31 декабря. Сейчас к котельной собираются подключить еще одну многоэтажку.

«Планируем подключить до Нового еще многоэтажку на Спартаковской, 26. Модуль рассчитан на два дома», — сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Котельная будет снабжать жильцов не только теплом, но и горячей водой. Стоимость коммунальных услуг будет рассчитываться строго по приборам учета, сообщает телеканал «Экспресс».