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В доме на улице Краснова в Пензе загорелась кухня (видео)

28 декабря в 20:31 128 просмотров

28 декабря днем в доме номер 58 по улице Краснова произошел пожар. На борьбу с огнем были брошены подразделения третьей пожарно-спасательной части.

Оказавшись 28 декабря на улице Краснова некоторые пензенцы могли подумать, что кто-то начал отмечать Новый год раньше времени и решил по итальянской традиции выбросить ненужные вещи из окна. Однако это имущество оказалось сгоревшим, а в квартире на первом этаже работали пожарные.

«В 15.07 поступило сообщение о возгорании на улице Краснова. Незамедлительно к месту пожара были направлены подразделения пожарно-спасательной части № 3. По прибытии было установлено, что горит кухня в квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома», — прокомментировала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

С огнем пожарные справились быстро, не дав ему перейти в соседние помещения. Обошлось без пострадавших. Хозяев квартиры на месте не было. Не пострадали и соседи. Жильцы не сразу поняли, что произошло. По их словам, в этот день в доме были проблемы с электричеством. Жильцов одной из квартир на втором этаже пожарным пришлось эвакуировать с помощью лестницы.

«Начала смотреть, принюхиваться, думала, мало ли, вдруг чего подгорело. Вышла в подъезд, а там соседи бегут, говорят, что горим. Пока ребенка будила, уже не могли выйти из квартиры», — рассказала местная жительница Татьяна Полоскова.

Сейчас сотрудники управления МЧС России по Пензенской области проводят проверку, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал «Экспресс».


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