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Пензенцы могут получить информацию о мерах соцподдержки на дому (видео)

28 декабря в 20:33 114 просмотров
, не выходя из дома, актуальную информацию о мерах социальной поддержки на различных уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

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Пенсионный фонд России запустил два больших электронных проекта — «Единая государственная информационная система социального обеспечения и «Федеральный реестр инвалидов». Обе системы позволяют жителям Пензы и власти получать в одном месте, не выходя из дома, актуальную информацию о мерах социальной поддержки на различных уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

В ЕГИССО аккумулирована информация почти от 40 министерств и ведомств. На территории Пензенской области, по данным 2018 года, — около 500 тысяч человек получают различные меры социальной поддержки.

«Обычные граждане имеют возможность контролировать назначение и в дальнейшем выплату полагающихся ему по закону мер социальной поддержки. Для этого функционирует личный кабинет получателя на портале ЕГИССО», — рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Ирина Павлова.

В личном кабинете федерального реестра инвалидов люди с ограниченными возможностями здоровья смогут увидеть данные о виде и сроке инвалидности, о социальных выплатах, пенсиях, программах реабилитации, санаторно-курортном лечении.

В 2019 году появится возможность через программу оформить заявление о трудоустройстве, сообщает телеканал «Экспресс».


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