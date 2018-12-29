Китайские врачи рассказали, как похудеть без голодания

Китайская медицина рекомендует для снижения веса не голодать, а удовлетворять свои потребности в пище на 50−70%.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного врача одной из клиник в Пекине Лю Цзиньюань.

«Вне зависимости от того, сколько вы съели, селезенка все равно работает на 100%. И еда становится тонизирующим средством, а не жиром. Это самый хороший вариант», — пояснил он.

Специалист добавил, что нужно также больше двигаться, поскольку без движения похудение невозможно. Для ускорения обмена веществ иногда можно делать иглоукалывание.

Что касается различных добавок для похудения, то Лю Цзиньюань советует никогда их не принимать, потому что они наносят вред здоровью. По его словам, в клинику обращается много женщин с нарушенной функцией кишечника после приема подобных препаратов.