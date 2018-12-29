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На Олимпийской аллее пройдут «Зимние забавы»

29 декабря в 12:11 272 просмотра
«Зимние забавы» (0+).

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4 января на Олимпийской аллее в Пензе пройдет ежегодная спортивная акция «Зимние забавы» (0+).

Как сообщает пресс-служба мэрии, в лыжном забеге примут участие школьники, студенты учреждений среднего и высшего профобразования, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций города, муниципальные служащие, а также все желающие. Предстоит преодолеть дистанции в два и четыре километра.

В рамках акции пройдут традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты» (0+). Для самых маленьких организуют эстафеты «Веселые старты» (0+).

Сбор и регистрация участников соревнований начнутся в 9.00, построение участников на парад — в 9.30. В 9.45 состоится торжественное открытие мероприятия, соревнования начнутся в 10.00.


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