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В России признать садовый дом жилым с 1 января станет проще

29 декабря в 12:35 262 просмотра

Правительство РФ упростило порядок признания садового дома жилым. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ размещен на сайте кабмина, отмечает «Российская газета». С 1 января признать садовый дом жилым и наоборот смогут органы местного самоуправления в упрощенном заявительном порядке. Решение будут принимать на основании заявления и специального перечня документов. Принести их можно не только в муниципалитет, но и в МФЦ.

В заявлении необходимо будет указать кадастровый номер земельного участка и дома, почтовый или электронный адрес, приложить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Как уточняется на сайте правительства, выписку из него органы власти и сами могут запросить в Росреестре.

Для изменения статуса дома также нужен будет техпаспорт, подтверждающий соответствие дома требованиям безопасности и надежности. Подготовить его должен будет кадастровый инженер или бюро техинвентаризации, поясняет «Российская газета».


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