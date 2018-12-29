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Пензенский губернатор опубликовал фото с известным актером

29 декабря в 13:05 320 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в Instagram фотографию с Народным артистом России Евгением Мироновым.

Судя по геометке, фото сделано было в Москве.

«Известный и любимый всеми нами актер Евгений Миронов вырос в Саратове. Поволжье богато на таланты!» — подписал снимок глава региона.

Пост губернатора собрал множество положительных комментариев.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/

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