Дед Мороз на внедорожнике создает новогоднее настроение пензенцам

Отец троих детей, руководитель автосервиса Андрей Астафьев каждый год наряжается в костюм Деда Мороза. В канун 2019-го он выехал на ярком авто на улицы Пензы, чтобы дарить людям праздник.

Андрей украсил «ГАЗ-69» «Диверсант» гирляндами и по вечерам, прихватив мешок со сладостями, проезжает по местам с большим скоплением людей: торговые центры, площадки, елки, бары и рестораны, где проходят корпоративы.

«Как-то мы гуляли компанией, и я решил, что нужно сделать такой проект. Я такой человек, что люблю дарить добро и чувствую от этого некое удовольствие. Поздравляю обычных прохожих — детей и взрослых, дарю им хорошее настроение», — поделился пензенец.

О своих приключениях он рассказывает на страничке в Instagram. Там же можно посмотреть предстоящий маршрут Деда Мороза.

«С 7 до 9 вечера выкладываю пост. Иногда люди ждут уже нас на месте. Очень много детишек подходит, они рассказывают стишки, поют песенки и, конечно, ждут подарков. У меня в мешке всегда есть мандарины, конфеты, печенье. Для детей это некое волшебство. Я вижу в их глазах восторг, они очень рады. Недавно был на площади Ленина, это было что-то фантастическое: детишки с родителями стояли в очереди. Пока я один, ближе к Новому году или после него ко мне присоединится Снегурочка», — сказал Андрей Астафьев.

Помимо этого, есть еще один проект: несколько машин премиум-класса с Дедом Морозом за рулем приезжают на вызовы горожан, которые пытаются добраться из одного места в другой и ищут попутчиков. Вызовы люди делают с помощью специальных мобильных приложений. Пензенцев ждет приятный сюрприз — поездка обойдется им совершенно бесплатно, к тому же, их будут развлекать разговорами и задавать интересные вопросы.

А в новогоднюю ночь Андрей Астафьев вместе с друзьями наведается в пензенские дворы, которые выберут случайно. Веселая компания во главе с Дедом Морозом на ярком авто под звуки зажигательной музыки поздравит пензенцев, организует хоровод у елки, исполнит песни.

Необычных Дедов Морозов можно встретить на улицах города все новогодние праздники. Следите за перемещениями зимних волшебников здесь или здесь.