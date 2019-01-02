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В России вступит в силу запрет на «сухой алкоголь»

2 января в 14:45 304 просмотра
, который вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и запрещает ее производство и оборот.

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8 января вступит в силу закон, который вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и запрещает ее производство и оборот.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, под порошкообразной спиртосодержащей продукцией понимается «пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенного для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением продукции в соответствии с перечнем, установленным правительством Российской Федерации».

Одной из основных опасностей продажи «сухого алкоголя» является то, дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, напоминает РИА Новости.

Отмечается, что запрет позволит сберечь здоровье россиян, предотвратит ввоз и продажу некачественного алкоголя.


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