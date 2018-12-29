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Участники «Культа тела 3» встретили закат на крыше

29 декабря в 16:19 134 просмотра
«Культ тела 3» (16+) сказали друг другу важные слова. Не секрет, что между участниками любого коллектива случаются интриги, скандалы, расставания и примирения.

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В Пензе участники реалити-проекта «Культ тела 3» (16+) сказали друг другу важные слова. Не секрет, что между участниками любого коллектива случаются интриги, скандалы, расставания и примирения.

Как сообщают организаторы проекта, чтобы не потерять своего бойца, весь «Спецназ» был отправлен на крышу самого высокого дома города. Все вместе встретили закат и сказали важные слова, которые порой сложно произнести друг другу: «Мы не хотим терять тебя, наш друг!»

И самая главная новость — результаты второго месяца проекта. Участник группы «Спецназ» Юлия Развозжаева стала капитаном, потеряв 16 процентов от первоначальной массы тела. Два участника стали лейтенантами, потеряв 13 процентов от первоначального веса. Соперничество за главный приз, квартиру в Спутнике, нарастает. Подробности — в новых сериях.

Смотрите реалити-проект «Культ тела 3» на телеканале «Экспресс» («21 кнопка») по субботам в 10.30 и 00.30, а также по понедельникам в 17.00 и 22.00. Все серии на — YouTube-канале.

Фотография: фото предоставлено организаторами Культа тела

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