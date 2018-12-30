Пензенцы связали для недоношенных детей более 300 вещей

Более 100 пензенцев приняли участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни» (0+).

Участники акции связали предметы для детей, которые родились раньше срока. Для малышей передали 45 пледов, 70 шапочек, 145 пар носочков, 21 жилетку и другие вещи, всего — более 300 предметов, сообщили в пресс-центре облправительства.

«С первых секунд новорожденных с экстремально низкой массой тела необходимо заботиться о сохранении их тепла. Потеря тепла приводит к тому что, организм вынужден тратить энергию не на рост и развитие, а на согревание тела», — пояснила главный неонатолог региона Людмила Филимонова.

Шерстяные вещи помогают сохранить тепло недоношенного ребенка.

Вязаные изделия можно продолжать привозить в перинатальный центр по адресу: Пенза, ул. Лермонтова, 28Б. Телефон для справок: 8−964−870−76−79.