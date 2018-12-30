Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Свинья Лена из Пензы любит щекотку и запах фаст-фуда
Рецензия на фильм «Хроники хищных городов»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские МЧСники рассказали о правилах запуска пиротехники
Виктор Кувайцев проверил уборку города от снега
Пензенцам рассказали, как пройдет увеличение пенсионного возраста
Пензенские чиновники проверили организацию по уборке снега возле ТЦ
Участники «Культа тела 3» встретили закат на крыше
Обнародован график работы МРЭО ГИБДД в новогодние праздники
В мэрии объяснили пустоту на Юбилейной площади перед Новым годом
В Заре пензенцы боролись за призы Деда Мороза
Дед Мороз на внедорожнике создает новогоднее настроение пензенцам
Пензенский губернатор опубликовал фото с известным актером

Пензенцы связали для недоношенных детей более 300 вещей

29 декабря в 17:35 258 просмотров
«28 петелек для жизни» (0+).

" data-title="Пензенцы связали для недоношенных детей более 300 вещей — Пенза-пресс, рунет за день">

Более 100 пензенцев приняли участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни» (0+).

Участники акции связали предметы для детей, которые родились раньше срока. Для малышей передали 45 пледов, 70 шапочек, 145 пар носочков, 21 жилетку и другие вещи, всего — более 300 предметов, сообщили в пресс-центре облправительства.

«С первых секунд новорожденных с экстремально низкой массой тела необходимо заботиться о сохранении их тепла. Потеря тепла приводит к тому что, организм вынужден тратить энергию не на рост и развитие, а на согревание тела», — пояснила главный неонатолог региона Людмила Филимонова.

Шерстяные вещи помогают сохранить тепло недоношенного ребенка.

Вязаные изделия можно продолжать привозить в перинатальный центр по адресу: Пенза, ул. Лермонтова, 28Б. Телефон для справок: 8−964−870−76−79.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D1%80-1340554/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...