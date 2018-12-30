Иван Белозерцев исполнит желания пензенских детей с «Елки желаний»

В Пензенской области 29 декабря в ККЗ состоялось мероприятие, посвященное итогам уходящего года. В числе гостей были ребята, которые отправили в Кремль на «Елку желаний» свои письма с мечтами. Иван Белозерцев прочел их после заседания Госсовета в Москве.

«Были такие пожелания от наших детей: один мальчик хотел отдохнуть в лагере в Краснодарском крае, другой — съездить вместе с братом на экскурсию в Санкт-Петербург, а еще один 15-летний юноша мечтает пожить в домике в деревне, ему это необходимо по состоянию здоровья. Я думаю, мы найдем пути решения этих вопросов, и поможем детским мечтам исполниться», — сказал Иван Белозерцев.

Обращаясь к гостям праздника, среди которых были пензенцы, достигшие выдающихся успехов, губернатор отметил, что в этом году удалось реализовать ряд важных проектов.

«Дорогие земляки, в 2018 году мы достойно трудились, реализовав ряд важных проектов — в промышленности, сельском хозяйстве, дорожном строительстве, образовании, культуре и здравоохранении, направленных на улучшение качества жизни. Приятно отметить, что по ряду показателей наш регион стал лидером не только в Приволжском федеральном округе, но и в Российской Федерации. Это огромный труд всех, кто добросовестно работает, кто ежедневно решает задачи, связанные с развитием нашего региона.

У нас осталось немало проблемных вопросов, над которыми мы будем работать в следующем году. Но я вижу, что и правительство Пензенской области, и депутаты Законодательного Собрания региона, главы муниципальных образований и руководители предприятий настроены на решение этих задач», — сказал глава региона.

Торжественное собрание завершилось выступлением творческих коллективов.