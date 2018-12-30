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C 20 января начнут продавать «невозвратные» билеты на поезда

30 декабря в 10:23 246 просмотров
«невозвратные» билеты в сидячие, купейные и СВ-вагоны.

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В России уже в январе начнут продавать первые «невозвратные» билеты в сидячие, купейные и СВ-вагоны.

Как сообщает «Российская газета», скидка по ним будет варьироваться от 5 до 20% в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

Сначала «невозвратные» билеты будут продавать лишь на нескольких пилотных маршрутах, впоследствии — на все поезда дальнего следования.

В Минтрансе пояснили, что переоформить или сдать такой билет можно будет только в таких случаях, как внезапная болезнь, смерть члена семьи, травма в результате несчастного случая, отмена отправления поезда, задержка отправления поезда, а также непредоставление пассажиру места, указанного в билете. Чтобы вернуть деньги нужно будет обратиться с медсправками в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда.


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