Пенсионерка из Напольного Вьяса просит помощи в издании мемуаров (видео)

Родилась на Крайнем Севере, училась в Салехарде, Ханты-Мансийске, работала на полярном Урале, в Уренгое, Свердловске, затем в Таджикистане, а после переехала в Пензенскую область. Маргарита Аникина — пенсионерка из села Напольный Вьяс пишет книгу о своей жизни, о том, что повидала и с какими трудностями столкнулась. Помощь в издании своих мемуаров она ждет от губернатора Ямала, в его адрес она отправила письмо, которое уже дошло до адресата.

Вся жизнь — на страницах обычных тетрадей. Вспоминать приходится только самое яркое, потому что ни одной книги не хватит, чтобы описать все то, что за 80 лет произошло в жизни Маргариты Аникиной. «Пройдено дорог немало хрупкой женщиной с Ямала» — это негласное название ее биографии.

Трудности — голод и холод, начались практически с рождения, когда в 1938 году на ее отца, руководителя фактории, написали донос, якобы он снабдил боеприпасами восставших ненцев. После расстрела отца 9девятимесячную Маргариту приютили коренные жители Салехарда, так что росла девочка в чуме.

Трудолюбие — то, что отличает эту сильную духом женщину. По первой специальности ветеран Ямала — ветеринар. После выучилась на фельдшера, всегда мечтала помогать людям. Из-за нехватки санавиации, кочевать по полярному Уралу приходилось вместе с оленеводами, пешком или на лыжах добираться до далеких озер, рыбацких и охотничьих избушек. Маргарита Васильевна точно знает, что в тайге люди приспосабливаются, как могут, и всегда выручают друг друга.

«Зыряне очень добрые, заботливые, я у них жила, как у Христа за пазухой. Самое интересное, что мы научили их париться в бане. Собирали камни, разожгли костер, натягивали палатку, заходили туда и мылись», — рассказала она.

Поделиться подобными историями, которые словно сливаются в приключенческий роман, Маргарита Васильевна теперь мечтает не только со своими детьми, внуками и правнукам. В шутку она называет себя «последним ямальским аборигеном» и, чтобы ее историю узнали на самом Ямале, она написала письмо главе округа Дмитрию Артюхову, который занял эту должность в сентябре. Она попросила его помочь издать книгу.

«На авось. Может откликнется, все-таки земля», — сказала Маргарита Васильевна.

Пройдя проверку самой жизнью и северным холодом, женщина вместе с детьми перебралась в Пензенскую область. В Напольном Вьясе живет с 1991 года. На смену поляной ночи пришла мягкая зима, да и любовь и заботу пенсионерка уже давно дарит не оленям, а обычным буренкам.

Сейчас Маргарита Васильевна пишет новую главу — о жизни на присурье и ждет самого важного дня нее ответа от своего адресата — губернатора Ямала, сообщает телеканал «Экспресс».