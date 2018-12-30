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В Пензе на елку в Центр культуры и досуга пришел необычный гость (видео)

29 декабря в 20:06 206 просмотров
, на елку к детям, которые занимаются в школе эстетического воспитания Центра культуры и досуга, в это раз пришел необычный гость.

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В Пензе продолжается новогодний елочный марафон. Праздники уже прошли в детских садах и общеобразовательных школах. Теперь эстафету принимают учреждения дополнительного образования. Так, на елку к детям, которые занимаются в школе эстетического воспитания Центра культуры и досуга, в это раз пришел необычный гость.

Главный герой мультсериала, — один из Фиксиков, осмотрел украшения на елке — ведь они должны отвечать всем требованиям пожарной безопасности. А делегация шерифов и королей уже была готова к торжеству. На праздник дети не просто пришли в нарядных костюмах — каждый всерьез вошел в роль своего любимого сказочного персонажа. Ведь Новый год — это время для чудес. И даже взрослые, глядя на своих сыновей и дочек, вновь окунулись в воспоминания из детства.

«Для взрослых — это возвращение в волшебство. Хочется всегда чувствовать себя, как в сказке, в которой пребывают дети», — сказала жительница Пензы Татьяна Колодняк.


«Помню, как папа приносил домой елку, когда шагаешь по ступенькам и видишь иголки. Заходишь, а там она, красивая, большая», — рассказала жительница Пензы Наталья Трошина.

Главным героем на этом празднике стал не Дед Мороз. К мальчишкам и девчонкам пришла собака — символ 2018 года, причем в образе стажа порядка. Возле елки провели настоящее расследование: у зимнего волшебника украли валенки.

Конечно, у любой сказки всегда счастливый конец — обувь Деда Мороза все-таки нашли. Каждый год в Центре культуры и досуга готовят для детей уникальный праздник. И всегда в гости к ребятишкам вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приходят новые персонажи.

«Была приятно удивлена, когда ко мне подошла девочка и поверила, что перед ней настоящий полицейский, и попросила найти ее собаку, на что я ответила «отыщем», — рассказала методист Центра культуры и досуга Елена Майорова.

На елке не обошлось без хороводов и конкурсов, а в завершении, конечно же, подарки. От Деда Мороза и его друзей дети получили сладкие угощения, сообщает телеканал «Экспресс».


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