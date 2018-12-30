Виктор Кувайцев проверил уборку города от снега (видео)

В Пензе обильные осадки заставили увеличить присутствие на дорогах города снегоуборочной техники и рабочих. То, как ночью идет уборка, проверил мэр Виктор Кувайцев.

Улица Володарского. 11-й час вечера. Тракторы со щетками работают, в том числе, — на тротуарах. Всего на дорогах Ленинского и Первомайского участков — 13 единиц различной техники: самосвалов, грейдеров и разнообразных погрузчиков.

«У нас работают по технологии, это суточный график работы, а по вывозу снега трудится уже другая техника», — рассказала начальник Ленинского и Первомайского участков МУП «Пензадормост» Евгения Жидецкая.

В целях безопасности перед приготовленным к погрузке и вывозу снегом рабочие устанавливают дорожные знаки, предупреждающие о проводимых работах. В предыдущие дни были обильные осадки. На время ночной смены погода мешать не стала. Всего за последние сутки грузовики вывезли из города около 5000 кубических метров снега. Чище стали улицы Московская, Плеханова, Чехова, Центральная, Терновского, Бакунина, Володарского, Ленина и другие. За процессом следил лично Виктор Кувайцев.

Совсем скоро МУП «Пензадормост» будет работать еще эффективней. Автопарк предприятия пополнился 11-ю новыми комбинированными машинами, купленными на средства городского бюджета.

«Сейчас этим машины дооборудуются навесным оборудованием, проходят стадию регистрации постановки на учет. Рассчитываем, что в январе они выйдут на линию, это позволит более оперативно работать», — сказал Виктор Кувайцев.

Синоптики предупреждают, что снегопады продолжатся. В связи с этим коммунальщики не будут сильно менять режим ночных смен. В предыдущую ночь на линию выходили 82 машины. В ближайшую решено задействовать 76 единиц спецтехники, сообщает телеканал «Экспресс».