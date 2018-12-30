Губернаторская симфоническая капелла исполнила новогодние хиты (видео)

В киноконцертном зале «Пенза» состоялся традиционный большой новогодний концерт. Со сцены звучали популярные музыкальные произведения в исполнении артистов Губернаторской симфонической капеллы. В концерт вошли произведения разнообразных музыкальных жанров и композиторов разных эпох.

Пензенцы пришли на концерт за праздничным настроением. Делать в конце года музыкальный подарок всем ценителям прекрасного, для коллектива стало хорошей традицией.

«Бубенцы», «В лесу родилась елочка», «Три белых коня» и другие композиции создали в зале атмосферу приближающегося Нового года. Еще перед началом концерта солисты Губернаторской симфонической капеллы заявляли, что ни один зритель не останется равнодушным.

«Прозвучат известные новогодние хиты из кинофильмов, детские песни. Зрители получат удовольствие от концерта. Желаю всем хорошего настроения», — рассказала солистка Губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафекова.

Несмотря на свой академический статус, в исполнении Губернаторской симфонической капеллы и ее солистов звучали хиты Отечественной и зарубежной эстрады. Тем не менее, не смотря на простой и легкий музыкальный жанр, концерт прошел на высокой ноте.

«Наш коллектив все-таки классической направленности, но сегодня приготовили эстрадный концерт. Только симфонический оркестр в прекрасной обработке, никакой дешевизны у нас нет», — сказал солист Губернаторской симфонической капеллы Руслан Проскуряков.

Совсем скоро артисты вновь порадуют зрителей. 11 января в органном зале филармонии академический хор Губернаторской симфонической капеллы выступит с концертной программой «Славим Рождество!» (6+), сообщает телеканал «Экспресс».