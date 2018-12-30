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В пензенской картинной галерее установили профессиональное оборудование (видео)

29 декабря в 20:29 202 просмотра
, парадном зале главного корпуса установили профессиональное музейное оборудование.

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Экспонаты Пензенской областной картинной галереи имени Савицкого заиграют по-новому. В зеленом, парадном зале главного корпуса установили профессиональное музейное оборудование.

Подвесы с освещением установили под потолком. На конструкции разместили 25 профессиональных ламп. Подобные в 2019-м должны появиться во всех выставочных залах второго этажа. Параллельно с внутренними изменениями преображение начнется и снаружи здания. Весной строители приступят к реконструкции фасада.

«Все это пришло за годы эксплуатации в непригодность. С 1986 года тут не производился ремонт, это памятник, здесь может быть только реставрация. Это был очень сложный процесс оформления документов, прохождения экспертиз и все удалось, деньги выделены», — рассказал директор Пензенской областной картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Ожидается, что в мае приступят и к капитальному ремонту крыши, а также проведут восстановление мозаичных элементов. На реставрацию из областного бюджета выделили 21 миллион рублей.

Кстати, завершить все работы предстоит в кратчайшие сроки. В новом облике перед пензенцами учреждение предстанет уже в сентябре 2019 года, сообщает телеканал «Экспресс».


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