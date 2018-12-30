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Пензенские МЧСники рассказали о правилах запуска пиротехники (видео)

29 декабря в 20:32 184 просмотра
, в последние несколько лет в новогоднюю ночь и праздничные дни пензенцы стали как минимум в два раза чаще запускать различного рода фейерверки.

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Сотрудники МЧС провели мастер-класс по использованию пиротехники. По статистике, в последние несколько лет в новогоднюю ночь и праздничные дни пензенцы стали как минимум в два раза чаще запускать различного рода фейерверки.

В МЧС предупреждают: даже лицензированные фейерверки и ракеты могут нанести вред, если применять их неправильно. Так, чтобы насладиться огнями стандартной, небольшой ракеты, следует выбрать площадку, на которой в радиусе 30 метров нет жилых объектов. Вертикально поставить ракету, чтобы на две трети она оказалась в снегу. Самый ответственный момент настает вместе с появлением огня.

Минимальное расстояние — десять метров. И, конечно, еще выбирая салют нужно прочитать инструкцию. Даже если на вид держатель ракеты вполне помещается в руку и кажется безопасным, запускать пиротехнические изделия стоит также строго с площадки.

«Наиболее опасным является третий класс. При использовании таких изделий необходимо соблюдать технические условия — предварительно оборудовать площадку, чтобы радиус опасной зоны составлял 30 метров, ближе не должно быть ни зданий, ни людей», — рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по городу Пензе Андрей Алпатов.

Еще одно строгое ограничение — возраст. Продавать пиротехнические изделия можно только покупателям старше 16 лет. А запускать пиротехнику можно только совершеннолетним, сообщает телеканал «Экспресс».


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