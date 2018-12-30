В Пензе 10 огнеборцев тушили дом на ул. Калинина

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 4.11 загорелся срубовой не жилой дом. Есть ли пострадавшие, в управлении не сообщили.

Пожар тушили 10 огнеборцев с помощью четырех спецмашин. По данному факту ведется проверка.