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В Пензе 10 огнеборцев тушили дом на ул. Калинина

30 декабря в 10:52 178 просмотров

Утром 30 декабря в Пензе на ул. Калинина вспыхнул пожар.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 4.11 загорелся срубовой не жилой дом. Есть ли пострадавшие, в управлении не сообщили.

Пожар тушили 10 огнеборцев с помощью четырех спецмашин. По данному факту ведется проверка.


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