В России «черным кредиторам» запретили взыскивать долги

Как сообщает портал wHappy.ru со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали «черные кредиторы». Деятельность по взысканию теперь смогут осуществлять только юридические лица: профессиональные кредиторы и коллекторские агентства, а также специализированные финансовые общества.

Также в законе, подписанном главой государства, отмечается, что теперь в кредитном договоре должно быть прописано, что увеличение срока и суммы заема запрещено.

Ограничивается и предельная сумма долга по потребительским кредитам. Если средства выданы после вступления закона в силу, то максимальная сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в два раза, далее — в полтора раза.

Процентная ставка не должна превышать границу — 1,5% в день, с июля 2019 — 1% в день.