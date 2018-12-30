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В России «черным кредиторам» запретили взыскивать долги

30 декабря в 11:28 126 просмотров
, согласно которому «черные кредиторы» больше не смогут взыскивать долги с россиян.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому «черные кредиторы» больше не смогут взыскивать долги с россиян.

Как сообщает портал wHappy.ru со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали «черные кредиторы». Деятельность по взысканию теперь смогут осуществлять только юридические лица: профессиональные кредиторы и коллекторские агентства, а также специализированные финансовые общества.

Также в законе, подписанном главой государства, отмечается, что теперь в кредитном договоре должно быть прописано, что увеличение срока и суммы заема запрещено.

Ограничивается и предельная сумма долга по потребительским кредитам. Если средства выданы после вступления закона в силу, то максимальная сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в два раза, далее — в полтора раза.

Процентная ставка не должна превышать границу — 1,5% в день, с июля 2019 — 1% в день.


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