Найдена главная причина обжорства

Немецкие ученые из Института исследования метаболизма имени Макса Планка выяснили, в чем причина обжорства — расстройства пищевого поведения.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на портал EurekAlert, обжорство является следствием поэтапной выработки дофамина при употреблении вкусной пищи.

Исследователи провели эксперимент с 12 добровольцами. Их разделили на две группы, одной предложили сладкий молочный коктейль, другой — безвкусную смесь. После этого все участники прошли магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии.

В результате ученые заметили, что выбросы дофамина происходили два раза: когда испытуемые употребляли пищу и когда она достигала желудка. При этом более насыщенный выброс дофамина при употреблении напитка притуплял вторую фазу, в результате люди не чувствовали насыщения. Вторая группа ограничилась только парой стаканов пресного напитка.

«Мы продолжаем есть, пока не выработается достаточное количество дофамина», — отметил один из авторов исследования Хайко Бэкес.

По словам ученых, поэтапная выработка гормона может вызывать переедание и ожирение, поэтому потребление вкусной, но не питательной пищи просят ограничивать.