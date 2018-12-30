Кувайцев: Мы помним о кредиторской задолженности города

30 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, на котором рассмотрел вопрос ожидаемой кредиторской задолженности на 1 января 2019 года и мер по ее погашению.

Глава администрации поручил главным распорядителям кредитов выверить задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

«Сразу же после новогодних праздников предоставить дорожные карты по погашению задолженности в финансовое управление города», — призвал Виктор Кувайцев.

На совещании обсудили варианты выхода из сложившейся ситуации, такие как погашение путем привлечения коммерческого кредита муниципалитетом, с помощью доходов от платных услуг.

«Мы помним о задолженности муниципалитета, и свои обязательства будем выполнять», — подчеркнул мэр.