Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Свинья Лена из Пензы любит щекотку и запах фаст-фуда
Рецензия на фильм «Хроники хищных городов»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе завершают подготовку ледовых площадок
Белозерцев поздравил подписчиков Instagram с наступающим Новым годом
Пензенцев приглашают на предновогодние ярмарки
В Ахунах запустили новую модульную котельную
Федеральное агентство одобрило проект лесного плана Пензенской области
Чем запомнится пензенцам 2018-й. Топ знаковых событий
«Пенза-Пресс» выяснило, как чаще всего чиновники поздравляют с Новым годом
Как не превратиться в «свинью» после новогоднего застолья?
Пензенские МЧСники рассказали о правилах запуска пиротехники
Виктор Кувайцев проверил уборку города от снега

Кувайцев: Мы помним о кредиторской задолженности города

30 декабря в 13:15 238 просмотров
, на котором рассмотрел вопрос ожидаемой кредиторской задолженности на 1 января 2019 года и мер по ее погашению.

" data-title="Кувайцев: Мы помним о кредиторской задолженности города — Пенза-пресс, рунет за день">

30 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, на котором рассмотрел вопрос ожидаемой кредиторской задолженности на 1 января 2019 года и мер по ее погашению.

Глава администрации поручил главным распорядителям кредитов выверить задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

«Сразу же после новогодних праздников предоставить дорожные карты по погашению задолженности в финансовое управление города», — призвал Виктор Кувайцев.

На совещании обсудили варианты выхода из сложившейся ситуации, такие как погашение путем привлечения коммерческого кредита муниципалитетом, с помощью доходов от платных услуг.

«Мы помним о задолженности муниципалитета, и свои обязательства будем выполнять», — подчеркнул мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_po_uregulirovaniyu_kreditorskoy_zadolzhennosti/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...