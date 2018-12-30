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В России изъяли почти тонну поддельной черной икры

30 декабря в 13:48 198 просмотров

В России сотрудники ФСБ и полиции изъяли 900 килограммов поддельной черной икры на сумму около 50 миллионов рублей.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД по Москве, спецоперация проходила в столице и в Тверской области. Поддельный деликатес фасовали в Тверской области, после чего поставляли в элитные продуктовые магазины Москвы. На этикетке указывали, что икра произведена по «старинному астраханскому рецепту», однако результаты молекулярно-генетического анализа показали, что вместо настоящего продукта в банках была икра гибрида калуги (рыба из рода белуг) и амурского осетра, который не встречается в природе.

У подозреваемых изъяли почти 400 килограммов икры, еще более полтонны сняли с реализации в магазинах. Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 Уголовного кодекса («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/черная-икра-икра-чашка-тарелка-2315835/

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