В Ахунах запустили новую модульную котельную

Как сообщает пресс-служба мэрии, котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые многоквартирные дома №№ 18 и 26 на ул. Спартаковской.

«Жители должны быть обеспечены теплом и горячей водой», — подчеркнул глава администрации.

Он побеседовал со старшей по дому № 26 по улице Спартаковской, проинформировал ее о том, что теплоизоляция труб будет произведена после Нового года. Женщина поблагодарила Виктора Кувайцева за работы по установке независимого источника тепла.

В начале следующего года также планируется запустить модульную котельную на ул. Грибоедова, 4.