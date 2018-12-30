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В Ахунах запустили новую модульную котельную

30 декабря в 14:24 184 просмотра

30 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ввод в эксплуатацию модульной котельной в Ахунах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые многоквартирные дома №№ 18 и 26 на ул. Спартаковской.

«Жители должны быть обеспечены теплом и горячей водой», — подчеркнул глава администрации.

Он побеседовал со старшей по дому № 26 по улице Спартаковской, проинформировал ее о том, что теплоизоляция труб будет произведена после Нового года. Женщина поблагодарила Виктора Кувайцева за работы по установке независимого источника тепла.

В начале следующего года также планируется запустить модульную котельную на ул. Грибоедова, 4.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/na_ulitse_spartakovskoy_26_zarabotala_modulnaya_kotelnaya/

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