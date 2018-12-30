Пензенцев приглашают на предновогодние ярмарки

Пензенцев на ярмарках выходного дня продолжают радовать широким ассортиментом продуктов к новогоднему столу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ярмарки работают на ул. Суворова, Кижеватова, Попова, Терновского, пр. Строителей и на Фонтанной площади.

Посетителям предлагают продукцию от пензенских фермеров: свинину, говядину, утку и гуся, мясо птицы, наборы для холодца, фрукты и овощи, молочную продукцию, мед и конфеты, сухофрукты, сувениры.

На торговой площадке на ул. Терновского — особенно широкий ассортимент продукции из Шемышейского, Пензенского, Лопатинского, Колышлейского, Тамалинского, Сердобского, Кондольского, Каменского и других районов.

Новогодние сувениры и мед также можно купить на площади Ленина рядом с домом Деда Мороза.