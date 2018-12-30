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Белозерцев поздравил подписчиков Instagram с наступающим Новым годом

30 декабря в 15:31 164 просмотра
, в котором поздравляет своих подписчиков-земляков с наступающим Новым годом.

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30 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выложил в Instagram видео, в котором поздравляет своих подписчиков-земляков с наступающим Новым годом.

«Дорогие мои земляки, подписчики моего Instagram! Совсем немного времени осталось до Нового года. Я поздравляю вас с наступающим праздником, искренне благодарю за совместную работу, за то, что вы задаете мне вопросы, мы общаемся и вместе стараемся сделать жизнь в Пензенской области лучше. Я благодарю вас, поздравляю с наступающим Новым годом, искренне желаю вам, вашим родным и близким, друзьям счастья, здоровья, любви, благополучия, хорошего новогоднего настроения и чтобы праздники у вас прошли отлично. Будьте счастливы, спасибо вам! С Новым 2019 годом!» — говорит глава региона.

Пензенцы, в свою очередь, тоже поздравили губернатора с наступающим праздником в комментариях.

«Пусть 2019 год для Пензенской области станет годом новых свершений, новых открытий, будет самым лучшим!» — пожелала пользователь mila_boytsova.

«Спасибо большое, Иван Александрович, за поздравления! Огромное спасибо за приглашение на Губернаторский бал, это вдохновляет и заставляет работать еще более продуктивно, результативно и ответственно. От всего нашего большого коллектива 1022 человека мы сердечно вас поздравляем и желаем исполнения всех ваших желаний и задумок!» — написал koloskov__anton.

Фотография: https://www.instagram.com/p/BsAsANkAjeK/

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