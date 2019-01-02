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Появилась информация о камерах регистрации нарушений ПДД в Пензе

2 января в 15:34 226 просмотров
, который будет оказывать услуги по передаче информации о нарушении Правил дорожного движения (ПДД).

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В Пензенской области ищут подрядчика, который будет оказывать услуги по передаче информации о нарушении Правил дорожного движения (ПДД).

Максимальная цена контракте — 35 870 000 рублей. Он будет действовать до конца 2019 года. Исполнитель должен смонтировать комплексы фиксации нарушений ПДД, проводить их эксплуатацию, обеспечивать передачу данных.

«Размещение на дороге технических средств организации дорожного движения (стационарных комплексов фотовидеофиксации), не предусмотренных документацией по организации дорожного движения, не допускается», — отмечается в проекте контракта.

Собственники авто должны получать информацию о зафиксированных совершенных ими нарушениях в том числе по SMS, если номер телефона имеется в базе ГИБДД.

Исполнитель должен предоставить за год информацию о 170 000 фактах нарушения Правил дорожного движения с предпочтовой подготовкой.

Стационарные камеры будут располагаться по адресам:

1. г. Пенза, 625-км, трасса М-5 «Урал»;

2. г. Пенза, 632-км, трасса М-5 «Урал»;

3. г. Пенза, 278-км, трасса Р208 «Тамбов-Пенза»;

4. г. Пенза, пр. Победы, 88;

5. г. Пенза, ул. Луначарского, 89;

6. г. Пенза, «Дизель-Арена», ул. Окружная, 163.


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