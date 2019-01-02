Чиновники прокомментировали плохую дорогу в Мичурино

Ранее на ее плохое состояние пожаловались местные жители.
«Ремонтировали эту дорогу своими силами, но их не достаточно.
Просим помочь нам, хотя бы засыпать щебенкой, чтобы выровнять и убрать грязь», — написали они в «Жалобную книгу» информационного агентства.
По словам, главы администрации Мичуринского сельского совета Любови Евдокимовой, в 2018 году на содержание дорог направили 780 тысяч рублей.
Дорога на ул. Садовой не является муниципальной собственностью, поэтому средства на ее ремонт направить нельзя. Но решается вопрос о признании ее бесхозяйным объемом и постановке на кадастровый учет.