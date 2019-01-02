Чиновники прокомментировали плохую дорогу в Мичурино

В редакцию информационного агентства «Пенза-Пресс» поступил официальный ответ по состоянию дороги на ул. Садовой в поселке Мичуринский.

Ранее на ее плохое состояние пожаловались местные жители.

«Ремонтировали эту дорогу своими силами, но их не достаточно.

Просим помочь нам, хотя бы засыпать щебенкой, чтобы выровнять и убрать грязь», — написали они в «Жалобную книгу» информационного агентства.

По словам, главы администрации Мичуринского сельского совета Любови Евдокимовой, в 2018 году на содержание дорог направили 780 тысяч рублей.

Дорога на ул. Садовой не является муниципальной собственностью, поэтому средства на ее ремонт направить нельзя. Но решается вопрос о признании ее бесхозяйным объемом и постановке на кадастровый учет.



