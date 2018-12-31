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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Новым годом

31 декабря в 10:09 222 просмотра

Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с наступающим Новым годом.

«Примите самые сердечные поздравления с Новым годом — прекрасным, всеми любимым праздником, наполненным светом надежд и чудесным настроением, от которого всегда ждут добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!

Свершения наших замечательных тружеников в уходящем году — а их было немало — открывают перед нами новые перспективы, позволяют ставить перед собой еще более масштабные задачи.

Верю, что год наступающий продолжит эстафету созидания, позволит укрепить могущество и славу нашей великой Родины, станет временем успешных начинаний и радостных событий», сказано в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал, чтобы новый 2019 год принес в каждый дом благополучие, счастье, согласие и любовь, чтобы ожидания и мечты стали реальностью, а стремления — достижениями, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/130204/

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