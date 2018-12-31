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Валерий Лидин пожелал пензенцам неиссякаемой энергии

31 декабря в 11:20 166 просмотров

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

«Эти дни дарят нам удивительную атмосферу праздника, веру в добро, надежду на новые свершения.

Минувший год был временем напряженного труда и серьезных испытаний. Вместе мы открывали новые предприятия и работали над инвестиционными проектами, возводили школы и детские сады, вели строительство жилья и дорог, делали территории комфортными для проживания.

В 2019 году нам предстоит решение множества задач, направленных на социально-экономическое развитие Пензенской области и повышение уровня жизни населения. Пусть целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить мечты в реальность.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, мира и благополучия», — написано в поздравлении.

Фотография: http://www.zspo.ru/pressroom/news/53306/

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