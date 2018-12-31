Чем запомнится пензенцам 2018-й. Топ знаковых событий
Свинья Лена из Пензы любит щекотку и запах фаст-фуда
«Человек-паук», «Аквамен» и «Бамблби». Рецензия на три блокбастера
Дед Мороз на внедорожнике создает новогоднее настроение пензенцам
Вам будет интересно
Наши новости
Кувайцев: В 2019 году Пензу ждут новые планы и яркие события
Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Новым годом
В новогодние праздники изменится график работы транспорта в Пензе
На ул. Ладожской и Карпинского залили две хоккейные площадки
В Пензе завершают подготовку ледовых площадок
Белозерцев поздравил подписчиков Instagram с наступающим Новым годом
Пензенцев приглашают на предновогодние ярмарки
В Ахунах запустили новую модульную котельную
Кувайцев: Мы помним о кредиторской задолженности города
Федеральное агентство одобрило проект лесного плана Пензенской области

В канун Нового года мэр Пензы проверил объекты массовых гуляний

31 декабря в 13:05 56 просмотров

31 декабря глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил объекты массовых гуляний.

В объезде принял участие и глава города Николай Тактаров. В первую очередь они осмотрели Фонтанную площадь, где в этом году впервые залили каток, пообщались с юными пензенцами, которые приехали сюда покататься на коньках. Ребята положительно оценили ледовую площадку в центре города, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Затем проверяющие прошли по улице Московской на площадь Ленина, где установлена главная городская елка, организована новогодняя ярмарка. В новогоднюю ночь с 23.00 до 3.00 здесь пройдет развлекательная программа (0+) для жителей и гостей города.

«Необходимо создать все условия для безопасного отдыха наших граждан в праздничные дни», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к начальнику МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексею Михайлову.

Кроме того, мэр обратил внимание, что в период праздников нужно своевременно осуществлять уборку на объектах.

«Состояние территорий должно быть комфортным для пребывания», — отметил он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proinspekt%D0%BE%D0%BEiroval_obekty_massovykh_gulyaniy_gorozhan/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...