В канун Нового года мэр Пензы проверил объекты массовых гуляний

В объезде принял участие и глава города Николай Тактаров. В первую очередь они осмотрели Фонтанную площадь, где в этом году впервые залили каток, пообщались с юными пензенцами, которые приехали сюда покататься на коньках. Ребята положительно оценили ледовую площадку в центре города, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Затем проверяющие прошли по улице Московской на площадь Ленина, где установлена главная городская елка, организована новогодняя ярмарка. В новогоднюю ночь с 23.00 до 3.00 здесь пройдет развлекательная программа (0+) для жителей и гостей города.

«Необходимо создать все условия для безопасного отдыха наших граждан в праздничные дни», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к начальнику МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексею Михайлову.

Кроме того, мэр обратил внимание, что в период праздников нужно своевременно осуществлять уборку на объектах.

«Состояние территорий должно быть комфортным для пребывания», — отметил он.