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В Магнитогорске от взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

31 декабря в 13:38 294 просмотра
, погибли люди, судьба десятков человек неизвестна.

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31 декабря в Магнитогорске произошла трагедия — в одной из высоток обрушился подъезд, погибли люди, судьба десятков человек неизвестна.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, взрыв прогремел в доме № 164/2 по улице Карла Маркса в начале девятого часа утра по местному времени.

В подъезде прописано 111 человек, еще девять снимали квартиру. По последним данным, эвакуировали 16 человек, в том числе — семь детей, погибло четыре человека, госпитализировано четверо, в том числе — два ребенка. Удалось связаться с 28 жильцами, проводится работа по установлению местонахождения 68 человек, сообщили в пресс-службе.

В настоящее время продолжается разбор завалов и спасательные работы. Ситуация осложняется тем, что есть угроза обрушения дома.
Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 1383 человека, 228 единиц техники, в том числе от МЧС — 1029 человек.

По факту случившегося СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело. Рассматриваются все версии произошедшего, однако приоритетной остается взрыв бытового газа.

Фотография: http://74.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7812465/, скриншот - https://ren.tv/novosti/2018-12-31/video-spasateli-pristupili-k-razboru-zavalov-na-meste-vzryva-v-magnitogorske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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