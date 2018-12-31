В Магнитогорске от взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

31 декабря в Магнитогорске произошла трагедия — в одной из высоток обрушился подъезд, погибли люди, судьба десятков человек неизвестна.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, взрыв прогремел в доме № 164/2 по улице Карла Маркса в начале девятого часа утра по местному времени.

В подъезде прописано 111 человек, еще девять снимали квартиру. По последним данным, эвакуировали 16 человек, в том числе — семь детей, погибло четыре человека, госпитализировано четверо, в том числе — два ребенка. Удалось связаться с 28 жильцами, проводится работа по установлению местонахождения 68 человек, сообщили в пресс-службе.

В настоящее время продолжается разбор завалов и спасательные работы. Ситуация осложняется тем, что есть угроза обрушения дома.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 1383 человека, 228 единиц техники, в том числе от МЧС — 1029 человек.

По факту случившегося СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело. Рассматриваются все версии произошедшего, однако приоритетной остается взрыв бытового газа.