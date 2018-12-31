Владимир Путин пожелал россиянам сплоченности и единения

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Видеообращение (0+) вышло в эфир на Дальнем Востоке, где уже наступил 2019-ый.

Владимир Путин отметил, что когда за новогодним столом вся семья в сборе, «мы понимаем, что вот оно — новогоднее волшебство».

«Создает его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что у каждого есть свои ожидания от нового года, и добавил, что все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались.

Также он сказал, что России нужно повышать свое благосостояние, а сделать это можно только собственными усилиями в общей слаженной работе.

«Сделать это мы можем только вместе. Нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», — отметил глава государства.

Владимир Путин пожелал россиянам радости и благополучия, а России — успехов и процветания.