Пензенцы после празднования Нового года оставили меньше мусора

Мэр Пензы Виктор Кувайцев утром 1 января побывал в центре города и проехался по улицам, чтобы проверить, как идет уборка после массовых гуляний и очистка дорог от снега.

На площади Ленина убирались сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». Они сообщили градоначальнику, что мусора, оставшегося после проведения развлекательных мероприятий, стало меньше, по сравнению с прошлыми годами.

В целом, как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на полицию, в новогоднюю ночь на 22 городских площадках Новый год праздновали 10700 человек.

«В местах массового пребывания людей происшествий не зафиксировано», — отметил Виктор Кувайцев.

Он поручил коммунальщикам оперативно навести порядок в городе и своевременно очищать улицы от снега.