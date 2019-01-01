5 книг с новогодним настроением. Подборка Алены Шарай
Свинья Лена из Пензы любит щекотку и запах фаст-фуда
«Пенза-Пресс» выяснило, как чаще всего чиновники поздравляют с Новым годом
Дед Мороз на внедорожнике создает новогоднее настроение пензенцам
Вам будет интересно
Наши новости
В преддверии Нового года Арбеково затопило нечистотами
Пензенцы могут помочь бездомным животным, собирая крышки
В Пензенской области на 86% увеличили финансирование лечения онкобольных
Стоимость нового фонтана в Пензе назовут в январе
В Пензе с 1 января подорожают школьные обеды
Кувайцев: Мы сделаем новую схему организации дорожного движения
Пензенцам предлагают пробежаться утром 1 января
Очередной выпуск «Контроля качества» посвятили зимнему отдыху в Спутнике
Как будут работать пензенские поликлиники в новогодние праздники
Леонид Левин пожелал пензенцам в новом году благополучия

Пензенцы после празднования Нового года оставили меньше мусора

1 января в 15:07 160 просмотров
, чтобы проверить, как идет уборка после массовых гуляний и очистка дорог от снега.

" data-title="Пензенцы после празднования Нового года оставили меньше мусора — Пенза-пресс, рунет за день">

Мэр Пензы Виктор Кувайцев утром 1 января побывал в центре города и проехался по улицам, чтобы проверить, как идет уборка после массовых гуляний и очистка дорог от снега.

На площади Ленина убирались сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». Они сообщили градоначальнику, что мусора, оставшегося после проведения развлекательных мероприятий, стало меньше, по сравнению с прошлыми годами.

В целом, как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на полицию, в новогоднюю ночь на 22 городских площадках Новый год праздновали 10700 человек.

«В местах массового пребывания людей происшествий не зафиксировано», — отметил Виктор Кувайцев.

Он поручил коммунальщикам оперативно навести порядок в городе и своевременно очищать улицы от снега.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_na_protyazhenii_vsekh_prazdnichnykh_dney_neobkhodimo_obespechit_komfortnye_usloviya/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...