Две пензячки числятся в списке пропавших при обрушении дома в Магнитогорске

На сайте МЧС России размещен список жильцов дома в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд, судьба которых не известна. В числе пропавших без вести находятся две уроженки Пензенской области.

По данным МЧС, одна из них родилась в городе Никольске в 1932 году. Женщина прописана в доме в Магнитогорске с 1974 года. Другая — уроженка села София Лунинского района. Она прописана в этом месте с 1998 года.

Женщин просят выйти на связь по телефонам 01, 101 или по «горячей линии» 8−800−775−17−17. Полную информацию о пропавших можно найти ТУТ.

Напомним, 2 января в Челябинской в память о погибших объявили днем траура. Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске произошло в районе 6 утра 31 декабря. Предположительно, причиной случившегося стал взрыв бытового газа.

Восемь человек погибли, судьба еще 36 остается неизвестной. Спасатели продолжают работать на завалах. В город прилетели президент Владимир Путин, главы МЧС, Минздрава.