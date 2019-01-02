Мэр поручил убрать брошенные после праздника елки

Мэр Пензы, несмотря на личный праздник (2 января ему исполнилось 60 лет), утро начал с объезда города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, он проверил качество очистки города в частном секторе. В частности, он побывал в Заре, где увидел, что проезжая часть хорошая. Мэр отметил, что этот микрорайон должен стать примером для других. Также глава администрации остался доволен состоянием улично-дорожной сети вблизи улицы Виражной.

Однако в ходе объезда мэр обнаружил на 4-м Магистральном проезде в Заре вдоль внутриквартальной дороги десятки брошенных елей и сосен. Предположительно, их бросили нерадивые продавцы.

«Он поручил управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города разобраться в ситуации, а также проконтролировать исполнение предпринимателями условия заключенных с ними договоров в части вывоза нереализованного товара», — отмечают в пресс-службе.

Также Виктор Кувайцев оценил состояние ледовых площадок.