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В Белинском районе на пепелище обнаружили труп

2 января в 18:02 320 просмотров

В Белинском районе Пензенской области новогодние праздники закончились трагедией. В селе Сярда в огне погиб мужчина.

Как сообщает официальный представитель регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая, по факту смерти погибшего проводится доследственная проверка. Информация об обнаружении трупа на пепелище поступила в ведомство утром 2 января. Пожар произошел на ул. Дальней.

«При первоначальном осмотре на теле мужчины, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», — отмечает Татьяна Махницкая.

Фотография: фото предоставлено СКР

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