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Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 37

3 января в 09:23 58 просмотров

МЧС России сообщило новые данные о жертвах при обрушении дома в Магнитогорске.

Как сообщает перс-служба ведомства, по данным на 06.25 с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 43 человека: 37 человека погибли, в том числе — шесть детей, шесть человек — спасены, в том числе — два ребенка.

Пока не известно местонахождение еще четырех человек.

Работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются. Работают телефоны «горячей линии», в ГУ МЧС России по Челябинской области: 8−351−239−99−99, МЧС России: 8−800−775−97−77.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря. Обрушился подъезд десятиэтажного дома. По мнению специалистов, основной причиной ЧП является взрыв бытового газа, пишет «Российская газета».

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=HYXImGW08sQ&t=2s

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