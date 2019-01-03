Ночью в Пензе тушили загоревшуюся баню

В ночь на 3 января в Пензе в районе Ахунского переезда произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, загорелась срубовая баня. Сообщение о пожаре поступило в часть в 00.50. На место выехали две спецмашины, огонь тушили семь человек.

В результате строение полностью сгорело. О пострадавших информации нет.