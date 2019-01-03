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В Пензе травма на маслозаводе обернулась уголовным делом

3 января в 10:47 296 просмотров

В Пензе будут расследовать обстоятельства получения травмы работником маслозавода.

Травму получил аппаратчик-экстракторщик 30 октября. Он работал в маслоэкстракционном цехе на высоте более 1,8 м.

«В результате допущенных нарушений требований охраны труда он упал с лестницы, получив телесные повреждения в виде закрытой травмы грудной клетки с повреждением легкого, расценивающейся как тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Выясняются обстоятельства произошедшего.


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