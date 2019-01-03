В Лунино ранним утром сгорела квартира

Пожар в поселке Лунино Пензенской области тушили восемь человек.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, возгорание произошло 3 января около 06.30 на ул. Производственной.

На место выезжали три спецмашины, пожар удалось ликвидировать, но жилище выгорело изнутри.

Информации о пострадавших нет.