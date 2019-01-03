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Более 17 тысяч юных пензенцев получат сладкие подарки

3 января в 14:22 144 просмотра
, находящихся в трудной жизненной ситуации, получают сладкие новогодние подарки в рамках акции «Волшебный Новый год!» (0+).

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В Пензенской области более 17 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получают сладкие новогодние подарки в рамках акции «Волшебный Новый год!» (0+).

Как сообщает пресс-центр облправительства, акция проходит по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивают подарками за счет средств регионального бюджета. Сладости на мероприятиях получают ребята из малоимущих многодетных семей, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей или находящиеся в социально опасном положении.

Распределяют подарки специальные комиссии, которые работают во всех органах социальной защиты населения региона.
Кроме того, в рамках муниципальных программ администрации городов и районов Пензенской области при поддержке меценатов подготовлены новогодние наборы для нуждающихся детей.


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