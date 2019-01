Китайский спутник прислал первое фото обратной стороны Луны

Как сообщает РИА Новости, китайскому аппарату удалось сделать впервые запечатлеть поверхность обратной стороны Луны.

«Чанъэ-4» состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он совершил посадку в кратере Карман. По словам китайских ученых, посадка в этой зоне позволит им изучить минеральный состав поверхности Луны.

#China's Chang’e-4 probe sends back world’s first close shot of moon’s far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3

(