Инвестсоглашения 2018 года принесут пензенской экономике более 23 млрд руб

Министерство экономики Пензенской области сообщило о том, сколько за 2018 год в регион привлечено инвестиций.

«Общий объем инвестиций в экономику Пензенской области компаний составляет более 23 млрд рублей в течение следующих трех лет. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составят 4,6 млрд рублей, в том числе — дополнительные налоговые поступления — 900 млн рублей, для населения нашего региона будет создано более 1 000 новых рабочих мест», — сообщили в пресс-службе областного минэка.

В 2018-м заключен важных контрактов с компаниями, реализующими крупные инвестпроекты в сельском хозяйстве и промышленном производстве. Работа будет продолжена. В частности, в 2019 году планируется внести ряд изменений в действующее инвестиционное законодательство.

Губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в конце декабря отметил, что 2019 год должен стать для Пензенской области годом активной работы по привлечению новых инвестиций.