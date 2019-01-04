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Пензенцам напоминают о графике работы поликлиник в праздники

4 января в 09:42 450 просмотров
, кроме того, работают «горячие линии».

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В праздничные дни медицинские организации Пензенской области продолжают принимать пациентов, кроме того, работают «горячие линии».

Как сообщает пресс-центр облправительства, все новогодние праздники скорая медпомощь и помощь в стационарах оказывается в полном объеме без перерыва и выходных дней.

Во всех 14 учреждениях ГБУЗ «Городская поликлиника» с 8.00 до 14.00 работают кабинеты неотложной медицинской помощи. В частности, пензенцам выписывают лекарства, выдают листы нетрудоспособности. С графиком дежурства врачей можно ознакомиться на сайте поликлиники.

Контакт-центры также работают все праздничные дни с 8.00 до 14.00. Записаться к врачу взрослому можно по телефонам 999−130 или 8−937−431−54−40, детям — 990−130 или 8−937−412−60−29.

Если возникнут спорные вопросы, пензенцам советуют обращаться к деужрным администраторам, их телефоны можно узнать здесь. Кроме того, работает и «горячая линия» минздрава.


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