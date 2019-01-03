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Пензенцев приглашают поучаствовать в «зимних забавах»

3 января в 17:09 236 просмотров
«Зимние забавы» (0+).

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4 января на Олимпийской аллее состоится ежегодная акция «Зимние забавы» (0+).

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в забеге на лыжах примут участие школьники и студенты, чиновники, представители трудовых коллективов и все желающие. Участники будут преодолевать дистанции в два и четыре километра. Кроме того, в рамках акции состоятся традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты» (0+). Для самых маленьких проведут эстафеты «Веселые старты».

Мероприятие будет проходить по следующему расписанию:

09.00−09.30 — сбор и регистрация участников соревнований;

09.30 — построение участников на парад;

09.45 — торжественное открытие;

10.00 — начало соревнований.


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