Пензенцев приглашают поучаствовать в «зимних забавах»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в забеге на лыжах примут участие школьники и студенты, чиновники, представители трудовых коллективов и все желающие. Участники будут преодолевать дистанции в два и четыре километра. Кроме того, в рамках акции состоятся традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты» (0+). Для самых маленьких проведут эстафеты «Веселые старты».

Мероприятие будет проходить по следующему расписанию:

09.00−09.30 — сбор и регистрация участников соревнований;

09.30 — построение участников на парад;

09.45 — торжественное открытие;

10.00 — начало соревнований.