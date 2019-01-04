В Пензе пройдет первенство по баскетболу для юношей

С 4 по 6 января в Пензе пройдет первенство города по баскетболу «Зимняя сказка».

Как сообщает пресс-служба мэрии, состязаться будут команды городов Заречный, Саранск, Отрадный и Оренбурга, состоящие из юношей 2005−2006 г. р.

Первенство пройдет на базе спортивной школы № 1.

Возрастное ограничение турнира — 0+.