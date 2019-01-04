5 книг с новогодним настроением. Подборка Алены Шарай
Экскурсия по загадочным местам Пензы. Карта
Ксения Козырь: Как не стать жертвой некомпетентного врача?
Новогоднее представление в драматическом театре в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцев приглашают поучаствовать в «зимних забавах»
В Пензе пройдет мастер-класс по фигурному катанию
В Пензе соревнования собрали свыше 700 участников
Пензенские спортсмены стали победителями и призерами на турнире по армрестлингу
Губернатор: Посмотрим, как можно помочь пензенскому «Зениту»
В Пензе наградили лучших спортсменов и тренеров региона
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
В Пензе открыли Музей спорта
Пензенская область поддержит проект о спортсменах «Страна героев»
На ремонт стадиона «Первомайский» потратят 40 млн рублей

В Пензе пройдет первенство по баскетболу для юношей

4 января в 10:19 192 просмотра
«Зимняя сказка».

" data-title="В Пензе пройдет первенство по баскетболу для юношей — Пенза-пресс, рунет за день">

С 4 по 6 января в Пензе пройдет первенство города по баскетболу «Зимняя сказка».

Как сообщает пресс-служба мэрии, состязаться будут команды городов Заречный, Саранск, Отрадный и Оренбурга, состоящие из юношей 2005−2006 г. р.

Первенство пройдет на базе спортивной школы № 1.

Возрастное ограничение турнира — 0+.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...