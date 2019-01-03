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Бековские школьники прислали губернатору восторженное письмо

3 января в 17:57 206 просмотров
, в котором рассказали о результатах.

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В Беково организовали каток. Местные школьники прислали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву письмо, в котором рассказали о результатах.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава региона.

«Бековские школьники прислали письмо, в котором рассказывают как играют в хоккей и они, и отцы, как девчонки учатся фигурному катанию, как бабушки вечерами вспоминают молодость и встают на коньки. Я был в районе какое-то время назад, была такая просьба о катке, мы ее выполнили. На душе тепло», — написал Иван Белозерцев.

В комментариях жители стали просить о новых катках. По их мнению, ледовых площадок не хватает в Пензе на Шуисте, в Заводском районе.


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